30 Mart 2022, Çarşamba
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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Son dakika | Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indirimiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bakan Muş "Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 18’den yüzde 8'e indirilmesine yönelik yapılan düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli çalışmalara başladık. KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden firmalara en ağır yaptırımları uygulayacağız." dedi.

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