Son dakika: Bankada parası olanlar dikkat! Stopaj indirimi uzatıldı: Son tarih 30 Haziran

Mevduat faizi ve katılma payı ile ilgili karar bugünden geçerli olmak üzere, diğer karar bugünden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yine bugünden itibaren yürürlüğe girdi.



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