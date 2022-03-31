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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan KDV indirimi açıklaması! Az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan KDV indirimi açıklaması! Az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan resmi ziyaretler kapsamında Özbekistan temaslarını tamamladı. Dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan KDV indirimi konusunda, az bilinen gerçekleri gözler önüne serdi. Devletin tüm kurumlarıyla seferberlik ilan edip hayata geçirdiği KDV indirimleriyle gerekli adımları atmakta yavaş davranan sektör temscillerinin bulunduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, özellikle konut ekonomisinde aşırı elde edilen kar marjlarına dikkat çekerek "Bir gerçek var, o da şu; sanayici bu dönem içerisinde ciddi paralar kazandı. Ama para kazanan, ben para kazandım demiyor. Tam aksine, daha ver diyor" dedi.

KDV İNDİRİMLERİ

SORU: Bir önceki konuyla da bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Pandemi vardı ve şimdi de savaş var. Bu, dünyada bir ekonomik daralmaya da sebep oldu. Türkiye'de bunun yansımalarını yaşıyoruz. Devlet ve hükümet olarak siz sürekli feragat ediyorsunuz. Yani KDV indirimi, teşvikler, vergi muafiyetleri yapıyorsunuz dezavantajlı grupları korumak için. Ama öyle bir şey var ki, bu dönemde olağanüstü zenginleşenler, muazzam karlar elde edenler de var. Devlet kendi üzerine düşüyor, feragat yapıyor. Feragat etmesi gereken sadece devlet mi? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

BÜTÜN BUNLARA RAĞMEN ONLAR ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYORLAR
Bir gerçek var, o da şu; sanayici bu dönem içerisinde ciddi paralar kazandı. Ama para kazanan, ben para kazandım demiyor. Tam aksine, daha ver diyor. Örneğin diyelim altyapıda, üst yapıda müteahhit firmalar var. Bazı sıkıntılar yaşıyorlar. Maalesef çimento sektöründe, demir çelikte bu işi fırsata dönüştüren sanayiciler var. Bu bir gerçek. Bütün bunlara rağmen, onlar zam üstüne zam yapıyorlar. Bir taraftan da bu evlerin, bu inşaatların yapılması lazım. Şimdi arkadaşlarla değerlendirmeleri yapıyoruz. Diyoruz ki, bunların üzerinde duralım, çalışalım. Ama bir ülkede inşaat sektörü durursa adeta ekonomide hayat durur. Çünkü inşaat sektörünün durduğu yerde yaklaşık 250 civarında kalemde faaliyet gösteren firmalar durur. Bunları biz bir tarafa koyamayız ki.

250 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE İNŞALLAH ÇIKACAĞIZ
Onun için arkadaşlar şu anda bu işin de üzerinde çalışıyorlar. Ama biz öyle veya böyle mümkün olduğunca vatandaşımızı korumak, onları güvence altında tutmak için bunu yapacağız. Burada bütün alanlarda stokçuluk yapanların üzerine gideceğiz. Biz şimdi ihracatta iyi bir noktadayız. İşte 250 milyar doların üzerine inşallah çıkacağız. Bütün bunlarla beraber turizmde yavaş yavaş bir toparlanma başladı. Bir tarafta da Rusya-Ukrayna savaşı var. Biz sadece 5 milyon civarında turisti Rusya'dan alıyorduk, 2 milyon 100 bin turisti Ukrayna'dan alıyorduk. Bunlar bizim için çok çok önemliydi. Şimdi tabi bu şartlarda aynı çekimi oralardan yapamayacağız. Onun için şimdi tabi farklı ülkelerden turist çekmenin gayreti içerisindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanımız bunun çalışmalarını yapıyor veya farklı ürünlerle açığı kapatmanın gayreti içerisinde olacağız.

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