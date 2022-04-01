Son dakika: KDV indirimi başladı! Başkan Erdoğan açıklamıştı | 81 ilde etiketler değişiyor

TIBBİ CİHAZLARDAKİ İNDİRİMLİ KDV UYGULAMASININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak.

Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.