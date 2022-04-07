İstanbul’a gelecek yağmur için saat verildi? İşte 5 günlük hava durumu | 42 il için sarı alarm

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.