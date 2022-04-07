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İstanbul'a gelecek yağmur için saat verildi? İşte 5 günlük hava durumu | 42 il için sarı alarm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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İstanbul’a gelecek yağmur için saat verildi? İşte 5 günlük hava durumu | 42 il için sarı alarm

İstanbul için peş peşe sağanak yağmur uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul'daki yağış için saat verildi. Marmara, Karadeniz ve Doğu için havanın mevsim normallerinde seyredileceği belirtildi. Doğu'daki birçok il için de çığ düşme tehlikesine karşı dikkatli olunması istedi. Peki İstanbul'da beklenen sağanak yağmur ne zaman gelecek?

İstanbul'a gün içinde sağanak yağış bekleniyor. Peş peşe yapılan uyarılarda kuvvetli rüzgarların da olacağı belirtildi. Meteoroloji tarafından 42 il için alarm verilirken, İstanbul'da başlayacak olan yağışlar için saat de verildi. Günün erken saatlerinde Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen sağanak yağışların ardından İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç ve Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden itibaren il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; akşam saatlerinde Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Çankırı ve Çorum çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyi, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, Soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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