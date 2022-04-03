Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK"

Bakan Akar da, "Kumaşı bayrak, toprağı vatan yapan şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Bunun bilincindeyiz, yoksa bayrak kanla vatan toprağı kanla sulanmadıkça bayrak bayrak olmuyor. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı korumak başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız ilhamla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla mücadelemizi aynı şekilde sürdürüyoruz. Aziz şehitlerimizin bugüne kadar kanlarını yerde bırakmadık, bırakmamak için de bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yoğun bir şekilde terörle mücadele devam ediyor. Yurt içinde Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2022'den itibaren de 722 terörist etkisiz hale getirildi ve bu mücadele bitmedi bitmeyecek. Teröristler hiçbir şekilde rahat değil. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar, teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. İster PKK deyin, ister YPG deyin bunların birbirinden farkı yok. Dolayısıyla bunların arkasında kim olursa olsun, bunları kimler destekliyorsa desteklesin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak biz bunların peşindeyiz" ifadelerini kullandı.