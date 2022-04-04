Nedir bu SİHA hazımsızlığı? Gazeteci Levent Gültekin HALK TV’de SİHA'ları küçümsedi
Türkiye'nin en büyük projelerinden olan ve başarıyla dünyada konuşulan SİHA'lara yönelik muhalif kesimden gelen eleştirileri sürdürüyor. HALK TV yayınına katılan Gazeteci Levent Gültekin Bayrakyar SİHA'ları küçümseyerek “Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki ‘Süper Güç’ oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey” dedi. İşte detaylar...
Dünyada başarıları konuşulan, Türkiye'nin yüz akı projesi SİHA'ları hedefe alan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan sonra bu kez HALK TV ekranlarında gazeteci Levent Gültekin yerli ve milli imkânlarla geliştirilen SİHA'ları hedefe koydu.
BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEYEN SÖZLER
Gültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten" ifadelerini kullandı.
"KARALAMA KAMPANYASI YÜRÜTÜYOR"
AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Levent Gültekin'in Bayraktar SİHA'ları hedef alan sözlerine tepki gösterdi.
Özalan sosyal medya hesabından, "CHP yandaşı Halk TV'nin, Bayraktar SİHA hazımsızlığı devam ediyor. Tüm dünya övgü yağdırırken muhalefet medyası karalama kampanyası yürütüyor. CHP ve ortakları, pirincin içindeki beyaz taştır" ifadelerini kullandı.
İLK RAHATSIZLIK BU DEĞİL
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef almıştı.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.
Devletin tüm imkanlarının SİHA'lar için servis edildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dillendiren Çıray, Selçuk Bayraktar hakkında "Havasından geçilmiyor" sözlerini sarf etmişti.
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