Nedir bu SİHA hazımsızlığı? Gazeteci Levent Gültekin HALK TV’de SİHA’ları küçümsedi

BAYRAKTAR SİHA VE İHA'LARINI KÜÇÜMSEYEN SÖZLER

Gültekin, Bayraktar SİHA ve İHA'larını küçümseyerek, "Bayraktar yapmışlar diye zannediyorlar ki 'Süper Güç' oluyoruz. Lan yaptığın bir helikopter bir de uçak. Uçak dediğin de küçük bir şey. Bu Ortadoğulaşmak dediğim budur zaten" ifadelerini kullandı.