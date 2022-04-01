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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki teröristler imha edildi!

Son dakika haberleri... Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki teröristlere geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi." denildi.

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