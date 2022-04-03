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Slovakya ile istişareler başlıyor: Dışişleri Bakanlığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 03.04.2022 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022
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Slovakya ile istişareler başlıyor: Dışişleri Bakanlığı duyurdu

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye ile Slovakya arasındaki istişarelerin yarın Slovakya'nın başkenti Bratislava'da yapılacağı duyuruldu. İşte görüşmeye ilişkin detaylar...

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