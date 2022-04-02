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Son dakika: Konya'da 'Brosk Kesri' kod adlı terörist yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Konya’da ’Brosk Kesri’ kod adlı terörist yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde silah eğitimi alan ve aktif faaliyet gösteren ‘Brosk Kesri’ kod adlı C.E.H., saklandığı evde yakalandı.

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