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Son dakika: MSB duyurdu! Kandil'de PKK'ya SİHA darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Kandil’de PKK’ya SİHA darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

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