28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Son dakika: Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Pençe Yıldırım bölgesinde 3 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk SİHA'ları ile Pençe Yıldırım bölgesinde yapılan terör operasyonu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA