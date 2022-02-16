CHP’li Bilecik Belediyesi’nde rota virüsü skandalı! Yüzlerce vatandaş hastanelik oldu

Bu gelişmeler karşısında rahatsızlığını öne süren il sağlık müdürü ise izne ayrıldı. Belediye Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ise şaka gibi bir paylaşım yaparak, "İçiniz rahat olsun, sularımız temiz" diyerek acil servislere akın eden vatandaşları ve olayı kamuoyuna duyuran haberleri yalanladı.