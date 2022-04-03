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PKK'da çözülmeler sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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PKK’da çözülmeler sürüyor! Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Öte yandan sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022'den bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 22'ye yükseldi.

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