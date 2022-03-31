Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’dan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e sert tepki

Yalana arka çıkan DİSK BASIN-İŞ'in mesajında, "T3 Vakfı'nın 'İBB'den Vakıflara Hizmet Raporu' haberi nedeniyle açtığı davada meslektaşımız Çiğdem Toker'e 30 bin TL tazminat cezası verildi. Çiğdem Toker'in yanındayız. Unutmayın kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Bu desteği #UNUTMAYIN etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Toker, ortaya koyduğu alçak tavrı görmezden geldi.

SÖZCÜ'NÜN KALEMŞÖRÜ MAHKEMEDE KAYBETTİ!

Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 2019 yerel seçimi döneminde T3 Vakfı aleyhine kirli bir kampanya başlatmış ve vakfın İBB'den para aldığı yalanını ortaya atmıştı.

Mahkeme kararıyla alt olup kaybeden Toker'in bu skandalına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan yanıt gecikmedi.