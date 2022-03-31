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CHP'li ilçe başkanından Ramazan ayına yönelik skandal paylaşım! Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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CHP’li ilçe başkanından Ramazan ayına yönelik skandal paylaşım! Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz

Türkiye'de milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayına saatler kala CHP'li Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun skandal videolu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Avcu kurulan rakı masasında "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz." ifadelerini kullanırken on bir ayın sultanı olan Ramazan ayına yönelik bu skandal söyleme AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba "Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" yanıtını verdi.

Ramazan ayına saatler kala CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nn sosyal medyada yaptığı skandal paylaşıma sosyal medyada tepki yağdı.

RAMAZAN'I RAKI İLE KARŞILIYORUZ!

Türkiye'deki milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği mübarek ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladıklarını söyleyen Avcu videoda ""Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." ifadelerini kullandı.

SAKALLIYIM AMA...

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.

İLÇE BAŞKAN OLARAK GÖREV YAPIYOR

RAMAZAN AYINI SOFRAYA MEZE EDEMEZSİNİZ!

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba attığı tweet'le çirkin olayı deşifre ederken "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz "RAMAZAN KARŞILAMASINI RAKI İLE YAPIYORUZ"

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