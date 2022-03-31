CHP'li ilçe başkanından Ramazan ayına yönelik skandal paylaşım! Ramazan karşılamasını rakı ile yapıyoruz
Türkiye'de milyonlarca Müslüman'ın heyecanla beklediği Ramazan ayına saatler kala CHP'li Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun skandal videolu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki uyandırdı. Avcu kurulan rakı masasında "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz." ifadelerini kullanırken on bir ayın sultanı olan Ramazan ayına yönelik bu skandal söyleme AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba "Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" yanıtını verdi.
SAKALLIYIM AMA...
Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi.
İLÇE BAŞKAN OLARAK GÖREV YAPIYOR
RAMAZAN AYINI SOFRAYA MEZE EDEMEZSİNİZ!
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba attığı tweet'le çirkin olayı deşifre ederken "Siz bu milletin dini değerleriyle alay edemezsiniz! Siz bu milletin mukaddes günleriyle alay edemezsiniz! Enez'in CHP'li ilçe Başkanı! Rakınızı nerede ne zaman içiyorsanız için! Mübarek Ramazan-ı Şerifimizi rakı sofranıza meze edemezsiniz!" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?
- İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?
- Survivor'da voleybol maçını kim kazanacak? 31 Mart Survivor'da bil bakalım ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı?
- Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor
- 5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...
- 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu
- Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...
- AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?
- 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...
- Ramazan'ın ilk günü ne zaman? 2022 Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri tıkla-öğren! Oruç ne zaman tutulacak?