T3 Vakfı davasında flaş karar! İtibar suikastına kalkıştı cezası kesildi
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, sahte rapor üzerinden itibar suikastı yapan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğurlu'nun 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Sahte rapor üzerinden itibar suikastı yapanlar birer birer tazminata mahkum ediliyor. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, Türkiye Teknoloji Vakfı'nın (T3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 41 milyon 363 bin 939 lira 34 kuruş bağış aldığını iddia eden Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğurlu'nun 30 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Daire; TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıfların İBB'den bağış aldığına yönelik resmi bir belge olmadığına hükmetti. Uğurlu, 31 Ocak 2019'da yayımlanan "Erdoğan ailesine rekor bağış" başlıklı köşe yazısında, İBB'nin T3 Vakfı'na 41 milyon 363 bin 939 lira 34 kuruş tutarında bağış yaptığı iddiasında bulunmuştu.
Sabah'ın haberine göre T3 Vakfı, Uğurlu'nun iftirası üzerine dava açtı. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB'den T3 Vakfı'na ödeme yapılmadığı cevabı geldiğine dikkat çekilerek Uğurlu'nun 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Uğurlu yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise, yerel mahkemenin kararında yer alan tazminat miktarının az olduğuna hükmederek Uğurlu'nun 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
BAĞIŞ YAPILMADIĞI BELGELENDİ
Kararda, "İBB Başkanlığı'nca davacı vakfa haberi yapılan herhangi bir ödeme olmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle davacı hakkında yapılan haberin asılsız olduğu, haberin veriliş şeklinde vurgu yapıldığı üzere vakıfta Cumhurbaşkanı'nın ailesinden kişiler bulunduğu ifadeleri ile kamuoyunda davacı vakfın itibarının asılsız bir biçimde zedelendiği, bu şekilde davacının kişilik hakkının ihlal edildiği anlaşılmıştır" denildi.
T3 Vakfı, davalardan kazanılan tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtacaklarını açıklamıştı. Böylelikle Uğurlu'dan kazanılan 30 bin TL öğrencilere burs olarak verilecek.
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