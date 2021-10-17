T3 Vakfı davasında flaş karar! İtibar suikastına kalkıştı cezası kesildi

Sabah'ın haberine göre T3 Vakfı, Uğurlu'nun iftirası üzerine dava açtı. Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB'den T3 Vakfı'na ödeme yapılmadığı cevabı geldiğine dikkat çekilerek Uğurlu'nun 15 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Uğurlu yerel mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise, yerel mahkemenin kararında yer alan tazminat miktarının az olduğuna hükmederek Uğurlu'nun 30 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

BAĞIŞ YAPILMADIĞI BELGELENDİ

Kararda, "İBB Başkanlığı'nca davacı vakfa haberi yapılan herhangi bir ödeme olmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle davacı hakkında yapılan haberin asılsız olduğu, haberin veriliş şeklinde vurgu yapıldığı üzere vakıfta Cumhurbaşkanı'nın ailesinden kişiler bulunduğu ifadeleri ile kamuoyunda davacı vakfın itibarının asılsız bir biçimde zedelendiği, bu şekilde davacının kişilik hakkının ihlal edildiği anlaşılmıştır" denildi.