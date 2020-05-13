13 Mayıs 2020, Çarşamba
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T3 Vakfı, İBB ile hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshetti! Selçuk Bayraktar'dan flaş açıklama

T3 Vakfı, ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Konu ile ilgili Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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T3 VAKFI, İBB İLE HİZMET PROTOKOLÜNÜ TEK TARAFLI OLARAK FESHETTİ! SELÇUK BAYRAKTAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

T3 Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ''Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik. Bir öğrencimizin bile eğitimini aksatmayacak, gönüllülerimizle #MilliTeknolojiHamlesi yolculuğumuza devam edeceğiz.'' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik." denildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.

Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklama yaptı. Sözcü Çelik, ''İftiraya sessiz kalanla işbirliği yapılmaz. "Kötülük siyaseti" gençlerin ufkunu karartamaz...'' ifadelerini kullandı.

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