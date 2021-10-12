Türkiye Gençlik Vakfı’ndan sözde belgeler hakkında yalanlama! TÜGVA hakkında linç kampanyası başlatıldı

CHP VE İBB İŞGALCİ, ÇAPULCU

CHP ve CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıkınca tam olarak Gobels taktiği ile daha büyük yalanlar servis edip ortalığı daha fazla bulandırmaya başladılar.

Çünkü CHP ve İBB hukuksuzdu

Çünkü CHP ve İBB işgalçiydi

Çünkü CHP ve İBB çapulcuydu

FARKLI İSİMLERLE ALGI OPERASYONU

Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız.

ODA TV, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı talimatla ve ellerine tutuşturduğu sözde bilgilerle TÜGVA'nın kira sözleşmesi devam eden başka bir binası hakkında yalan haber yapıyor.

CHP Genel Merkezi ve CHP'li Belediyelerin finanse ettiği TELE-1, İzmir'de başka öğretmen arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonucu görevi değiştirilen bir kişi hakkındaki olayı TÜGVA'ya bağlayarak YALAN haber yapıyor.

SAHTE BELGELERİ PAYLAŞTILAR

Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor.

Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan...