Türkiye Gençlik Vakfı'ndan sözde belgeler hakkında yalanlama! TÜGVA hakkında linç kampanyası başlatıldı
Türkiye Gençlik Vakfı Başkanı Enes Eminoğlu tarafından yapılan açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazeteci Nevşin Mengü ve Metin Cihan gibi isimlerin kuruma ilişkin sözlerine yanıt verildi. Açıklamada İBB'nin TÜGVA Adalar Gençlik Merkezi'ne yönelik işgal girişiminin ardında binanın CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na makam odası yapma isteği olduğunun altı çizilirken "Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız." ifadeleri kullanıldı. Diğer yandan son günlerde TÜGVA adıyla yayınlanan sözde belgelerinin hiçbirinin kurumla alakasının olmadığının altı çizildi.
Türkiye Gençlik Vakfı tarafından yapılan açıklamada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Gazeteci Nevşin Mengü ve Metin Cihan'ın vakıf hakkındaki sözlerine yanıt verildi.
İşte TÜGVA tarafından yapılan açıklamanın detayları
Türkiye Gençlik Vakfı olarak 4 Ekim'den bugüne büyük hukuksuzluklar ve iftiralarla karşı karşıya kaldık.
Önce CHP Adalar İlçe Başkanı ve İBB'ye bağlı zabıtalar CHP üyeleriyle beraber TÜGVA Adalar Gençlik Merkezimizi bastı, arkadaşlarımızı darp ettiler, eşyalarımızı gaspettiler.
LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR
Yetmedi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 39 ilçe teşkilatına çağrıda bulunup adeta gençlere karşı bir linç girişimi edasıyla insanları Adalar İlçe Gençlik Merkezimizin önünde toplanmaya çağırdı.
Bizim vakur ama taviz vermeyen duruşumuz sayesinde Canan Kaftancıoğlu'nun hem bu provokasyon çabası hem de TÜGVA hakkında attığı tüm yalan ve iftiralar boşa çıktı.
TAHLİYE KARARLARI YOKTU
CHP ve İBB yetkilileri tek parti Milli Şef dönemine özenerek binamızı işgal edip binbir hukuksuzluğa imza atarken ellerinde tahliye kararı olduklarını söylediler. Biz hodri meydan dedik, getirin tahliye kararını dedik, tahliye kararını getirirseniz size gerek yok biz eşyalarımızı toplayıp gideceğiz dedik, getirebildiler mi? Hayır. Çünkü tahliye kararı yoktu. Bırakın bir tahliye kararını tahliye için açılmış bir dava yoktu. Hatta Kaymakamlığın TÜGVA ilçe binamızın işgal girişiminden 1 ay önce İBB'ye tahliye isteğiniz hukuksuz, bir muhakeme kararı yok diyerek uyarı yazısı yolladığı ortaya çıktı. Tüm bunlara rağmen yaşanan vandalizmi çapulculuğu görebiliyor musunuz?
İMAMOĞLU'NA MAKAM ODASI YAPILACAKTI
Sonra dediler ki biz o binayı Adalar halkının kullanımına tahsis edeceğiz AMA ÖĞRENDİK Kİ BİNAYI CHP'Lİ İBB BAŞKANININ MAKAM ODASI YAPACAKLARMIŞ. Hatta binamızı işgal eden İBB ve CHP'li yetkililer BAŞKAN diyerek tabelalarını da asmışlar. Dileyenler TÜGVA hesaplarımızdan görüntüleri izleyebilirler.
3.KİŞİLERE KİRALANDI İDDİASI
Sonra 3. Taraflara kiraladınız diye iftira attılar, yine hodri meydan dedik, belge getirin, kira kontratı getirin, makbuz getirin dedik. Getirebildiler mi? Yine getiremediler.
KİRALAR DİĞERLERİYLE ÇOK YAKIN
Sonra kira bedeliniz düşük diyerek saldırdılar. Aslında bu attıkları tüm iftiraların boşa çıktığının göstergesiydi. Sonra öğrendik ki o binada bulunan 8 iş yerinden sadece biz ticaret yapmıyormuşuz, diğer tüm mekanlar iş yeriyken bizim kira bedelimizle diğer 7 iş yerinin kirası da birbirine çok yakınmış. Hatta CHP İlçe Başkanı'nın ailesi de o iş yerlerinden birinin işgalcisiymiş. Böylelikle bu maipülasyonları da boşa çıkmış oldu.
CHP VE İBB İŞGALCİ, ÇAPULCU
CHP ve CHP'li İBB'nin tüm yalanları tüm iftiraları boşa çıkınca tam olarak Gobels taktiği ile daha büyük yalanlar servis edip ortalığı daha fazla bulandırmaya başladılar.
Çünkü CHP ve İBB hukuksuzdu
Çünkü CHP ve İBB işgalçiydi
Çünkü CHP ve İBB çapulcuydu
FARKLI İSİMLERLE ALGI OPERASYONU
Şuan isimleri farklı ama tek merkezden yönetilen yeni ve top yekün bir saldırıyla karşı karşıyayız.
ODA TV, CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan aldığı talimatla ve ellerine tutuşturduğu sözde bilgilerle TÜGVA'nın kira sözleşmesi devam eden başka bir binası hakkında yalan haber yapıyor.
CHP Genel Merkezi ve CHP'li Belediyelerin finanse ettiği TELE-1, İzmir'de başka öğretmen arkadaşlarıyla yaşadığı tartışma sonucu görevi değiştirilen bir kişi hakkındaki olayı TÜGVA'ya bağlayarak YALAN haber yapıyor.
SAHTE BELGELERİ PAYLAŞTILAR
Yurtdışında kaçak yaşayan ablası PKK elebaşlarından olan sicili hayli kabarık bir etki ajanı kaynağı belli olmayan, oluşturulmuş sahte belgeleri paylaşıp TÜGVA hakkında iftira ve linç kampanyası başlatıyor.
Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan...
ÖRGÜTLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Diğer bir çok olayda karşımıza çıkan embedded gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular.
Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir ÖRGÜTLE KARŞI KARŞIYAYIZ.
HİÇBİR BELGENİN TÜGVA İLE ALAKASI YOK
Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir.
Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.
Biz bu kumpas tarzını 17/25 Aralık sürecinden iyi biliyoruz, o günde başka vakıflarımız ve derneklerimiz hedefe konmuş haklarında binbir iftira atılarak operasyon yapılmaya çalışılmıştı; biz bu operasyon şekline selam-tevhid kumpasından çok aşinayız.
GENÇLERE KARŞI YENİLECEKLER
Operasyonun hedefi dün neyse bugün de o, vatanı milleti bayrağı ve dini için çalışan gençler, insanlar, vakıflar, dernekler.
Operasyonu yapanların sadece isimleri farklı ancak operasyonun merkezi de operasyonun yöneticileri de aynı.
Bu operasyonun tek bir amaçı var, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıflarımızın önünü kesmek ama BAŞARAMAYACAKLAR ve gençlere karşı YENİLECEKLER.
YALANLAR DEĞİL HAKİKAT KAZANACAK
Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak. Hakkı haykırmaya, gençler yetiştirmeye, gençlere yuva olmaya devam edeceğiz.
Hep dediğimiz gibi Yalanlar değil hakikat kazanacak, Operasyon odakları değil gençler kazanacak.
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