Selçuk Bayraktar T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki gösterdi: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
Son dakika haberleri... Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), katıldığı bir televizyon programında vakfa yönelik iftira ve karalama kampanyasını tekrar eden Gazeteci İsmail Saymaz hakkında dava açılacağını duyurdu. Kazanılan tazminat İletişim Fakültesi öğrencilerine burs olarak verilecek. BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur." ifadelerini kullandı.
Türkiye Teknoloji Takımı, vakfa yönelik iftira ve karalama kampanyasını tekrar eden Gazeteci İsmail Saymaz hakkında dava açılacağını duyurdu.
T3 Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gazeteci olduğu iddiasıyla yazı yazan ve tv programlarına katılan i. saymaz, daha önce vakfımıza yönelik iftira kampanyasına aracılık etmiş, sonrasında ahlak ve şeref çağrımız üzerine özür dilemişti.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS OLARAK VERİLECEK
Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız. Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz.
İftira ve karalamalarla beslenenler aleyhine açmış olduğumuz davaların yedisi sonuçlandı, davalılar toplam 128.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu meblağdan 60.000 TL'si üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi kararı ile kesinleşti. Saygıyla Duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
"İFTİRALARI YAN YANA KOYULSA İSTANBUL'DAN KANDİL'E YOL OLUR"
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA'larımız mı?" ifadelerini kullandı.
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