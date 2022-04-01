KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak?
KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den milyonların beklediği 2022 öğretmen atama takvimi açıklaması geldi. Bekleyiş merakla sürerken Bakan Özer geçtiğimiz gün katılım sağladığı canlı yayında açılan okullara yeni atamaların yapılacağını ifade etti. İşte, KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak?
KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek olan MEB Öğretmen ataması takvimi için bekleyiş sürerken Bakan Özer'den son dakika açıklama geldi. İşte, KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi;
Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak.
En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bakan Özer atama müjdesi vermişti. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" demişti. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor.
ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması hangi tarihlerde olacak?
- 1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
- Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?
- İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?
- Survivor'da voleybol maçını kim kazanacak? 31 Mart Survivor'da bil bakalım ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı?
- Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor
- 5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...
- 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu
- Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...
- AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?