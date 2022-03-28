CHP’nin Ekşi Sözlük’teki trol ağı deşifre oldu! Algı operasyonlarının merkezi: Ekşi Sözlük
Teknolojinin gelişmesi ile beraber, hibrit savaş denilen kavram da genişledi. Sosyal medya platformları üzerinden kurumları, kişileri itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları daha sık rastlanılan bir durum haline geldi. İşte bunun bir örneği Ekşi Sözlük'te deşifre edildi. Sitede CHP aleyhinde bir başlık açıldığı zaman bu başlık hemen ortadan kaldırılıyor.
CHP'nin Ekşi Sözlük'teki kara propagandası deşifre oldu. 2023 seçimlerinde milyonlarca genç ilk kez sandık başına gidecek.
Gençlerin oy tercihlerini değiştirerek, siyasi başarı elde etmeye çalışan muhalefet partileri de özellikle Ekşi Sözlük üzerinden kara propaganda faaliyetlerini yürütmeye başladı.
Yani tutarlı, güncel, saf ve doğru bilgiyi, kendine rota belirlediğini "iddia ederek" yol çıkan internet sitesi şimdilerde algı oyunlarının merkezi haline dönüştü.
Çeşitli mecralar için kurulan propaganda grupları kullanıcıların algılarını etkileyebilmek için büyük bir titizlikle çalışma yapıyor.
Bu kapsamda Ekşi Sözlük'te CHP aleyhinde hiçbir başlığın açılmaması için izlenen yol haritası deşifre edildi.
Örneğin Büyükşehir Belesiyesi'nin 112 çınar ağacını kesmesiyle ilgili açılan başlık daha fazla kullanıcıya ulaştırılmadan silindi.
Aynı yöntemi muhalefet karşıtları yaptığında ise kanal açma yetkileri ortadan kaldırılıyor.
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