Ekşi Sözlük'te 'uyuşturucu' rezaleti! Alenen suç işleniyor

İslam düşmanlığıyla ile bilinen ve milletin manevi değerleriyle alay eden Ekşi Sözlük’te bir skandala daha imza atıldı. Ahlak dışı başlıklarına şimdi de uyuşturucu maddeler eklendi. Ekşi Sözlük, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği başlıklarla gençleri ve çocukları hedef tahtasına alıyor.

Dijital platformlarda ahlak dışı ve toplumun değerlerine aykırı yayınlar günden güne artıyor. Özellikle kendilerine gençleri ve çocukları hedef alan içerikler üreten Ekşi Sözlük ise uyuşturucu maddeleri alenen özendiren başlıklara yer veriyor.

ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRİYORLAR

Ekşi Sözlük'te "ot içmelik arkadaş veritabanı" başlığıyla açılan içerikte uyuşturucu maddeler alenen özendirilmeye çalışılıyor. Denetimsiz şekilde sosyal medya yayıncılığı yapan Ekşi Sözlük, gençlerin ve çocukların uyuşturucu maddelere nasıl erişebileceklerine yönelik yazılar yazılıyor.

ALENEN SUÇ İŞLENİYOR

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" Türk Ceza Kanunu'nun 190. Maddesinde katalog suç kapsamında yer alıyor. İlgili maddede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda Ekşi Sözlük Türk Ceza Kanunlarını hiçe sayarak alenen suç işlemeye devam ediyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TE İSLAM NEFRETİ

Ekşi Sözlük, özellikle İslam düşmanlığı içeren başlıklara yer vermesiyle dikkat çekiyor. Türk ve Müslüman düşmanlığıyla bilinen Ekşi Sözlük'ün sahibinin de 'İslami değerlere hakaret'ten 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Son olarak ise Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı Ekşi Sözlük tarafından övülmüştü.

"EKŞİ SÖZLÜK KAPATILSIN" ÇAĞRISI

Sosyal medya kullanıcıları ise, her fırsatta İslam ve Türk düşmanlığı yapan Ekşi Sözlük'ün kapatılması için çağrıda bulundu.

EKŞİ SÖZLÜK KİMLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLİYOR?