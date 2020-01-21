Ekşi Sözlük'te 'uyuşturucu' rezaleti! Alenen suç işleniyor
İslam düşmanlığıyla ile bilinen ve milletin manevi değerleriyle alay eden Ekşi Sözlük’te bir skandala daha imza atıldı. Ahlak dışı başlıklarına şimdi de uyuşturucu maddeler eklendi. Ekşi Sözlük, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirdiği başlıklarla gençleri ve çocukları hedef tahtasına alıyor.
Dijital platformlarda ahlak dışı ve toplumun değerlerine aykırı yayınlar günden güne artıyor. Özellikle kendilerine gençleri ve çocukları hedef alan içerikler üreten Ekşi Sözlük ise uyuşturucu maddeleri alenen özendiren başlıklara yer veriyor.
ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRİYORLAR
Ekşi Sözlük'te "ot içmelik arkadaş veritabanı" başlığıyla açılan içerikte uyuşturucu maddeler alenen özendirilmeye çalışılıyor. Denetimsiz şekilde sosyal medya yayıncılığı yapan Ekşi Sözlük, gençlerin ve çocukların uyuşturucu maddelere nasıl erişebileceklerine yönelik yazılar yazılıyor.
ALENEN SUÇ İŞLENİYOR
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" Türk Ceza Kanunu'nun 190. Maddesinde katalog suç kapsamında yer alıyor. İlgili maddede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu nitelikte yayın yapan kişi beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" ifadesi yer alıyor. Bu kapsamda Ekşi Sözlük Türk Ceza Kanunlarını hiçe sayarak alenen suç işlemeye devam ediyor.
EKŞİ SÖZLÜK'TE İSLAM NEFRETİ
Ekşi Sözlük, özellikle İslam düşmanlığı içeren başlıklara yer vermesiyle dikkat çekiyor. Türk ve Müslüman düşmanlığıyla bilinen Ekşi Sözlük'ün sahibinin de 'İslami değerlere hakaret'ten 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Son olarak ise Yeni Zelanda'da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı Ekşi Sözlük tarafından övülmüştü.
"EKŞİ SÖZLÜK KAPATILSIN" ÇAĞRISI
Sosyal medya kullanıcıları ise, her fırsatta İslam ve Türk düşmanlığı yapan Ekşi Sözlük'ün kapatılması için çağrıda bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'Demirtaş' açıklaması! Övgüyle bahsetti
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim?
- CHP'nin Bahçeli iddiasına MHP'den sert yanıt
- Mülakat yerleri açıklandı! İşte sorgulama ekranı...
- "Diyarbakır anneleri"ne destek ziyaretleri sürüyor
- Şentop'tan kritik "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklaması
- Zekeriya Öz hakkında yeni iddianame!
- İnsandan insana bulaşıyor! Corona virüsü nedir?
- Somali'de yaralananlar Türkiye'ye getirildi
- FETÖ'cü İyidil MİT belgesine rağmen serbest bırakılmış
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnsandan insana bulaşıyor… Corona virüsü nedir? Corona virüsü nasıl bulaşır?
- Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur yaş farkı kaç?
- Müslüm Gürses’in çocukluğunu oynayan Şahin Kendirci kimdir? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli?
- 21 Ocak EDHO bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok, bitti mi?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğren | Mülakata nerede gireceğim? İşte 2020 mülakat yerleri!
- Buzağı desteği ne zaman yatacak? 2018 2. dönem buzağı destekleri için tarih verildi!
- 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu çalışanlar için 2020 AGİ tablosu! AGİ çocuk parası kaç yaşına kadar ödenir?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Zeval kelimesi, eskiden günün hangi vaktini belirtmek için kullanılırdı?
- Domuz eti çıkan markalar listesi! Gurme sahibi kim? Bifet ile Gurme aynı marka mı?
- 1861'de kurulan İtalya Krallığı'nın ilk başkenti neresidir?
- Hangi adda bir hayvan yoktur? - Milyoner sorusu