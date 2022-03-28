Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Mart ayının bitmesine kısa bir süre kala gözler Kovid-19 izinlerine çevrildi. Koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara belirli süreliğine izin verilmişti. Bu izinler 2'şer ay sürelerle uzatıldı. Son duyuruya göre açık cezaevi izinleri bu ay sonunda bitecek. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin dolmasına kısa bir süre kalırken, izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
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