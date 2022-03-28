Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. Bu sürenin dolmasına kısa bir süre kalırken, izin süresinin uzatılıp uzatılmayacağı araştırılmaya başlandı. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 2022 CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.