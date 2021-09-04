04 Eylül 2021, Cumartesi
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Ekşi Sözlük'te başörtüsü düşmanlığı! Başörtülü teğmeni hedef aldılar
Türkiye aleyhinde birçok provakasyona imza atan ekşi sözlük, bunlara bir yenisini daha ekledi. Kara Harp Okulu'nu beşincilikle bitiren Türkiye'nin ilk başörtülü teğmeni Müberra Öztürk'ü "başörtüsü" üstünden hedef aldı. Karanlık zihniyete karşı çıkan vatandaşlar sosyal medya üzerinden "ekşi sözlük kapatılsın" etiketiyle tepkilerini gösterdi.