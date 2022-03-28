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CHP’nin Ekşi Sözlük’teki trol ağı deşifre oldu! Algı operasyonlarının merkezi: Ekşi Sözlük

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 09:23
Teknolojinin gelişmesi ile beraber, hibrit savaş denilen kavram da genişledi. Sosyal medya platformları üzerinden kurumları, kişileri itibarsızlaştırmaya yönelik algı operasyonları daha sık rastlanılan bir durum haline geldi. İşte bunun bir örneği Ekşi Sözlük'te deşifre edildi. Sitede CHP aleyhinde bir başlık açıldığı zaman bu başlık hemen ortadan kaldırılıyor.
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