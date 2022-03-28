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Van'da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Van’da terör operasyonlarında bir haftada 16 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 16 zanlı yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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