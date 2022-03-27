Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Kritik görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve müzakere görüşmeleri ele alındı. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin yapacağı görüşmenin İstanbul'da olacak.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı ve müzakere görüşmeleri ele alındı.
KRİTİK MÜZAKERE İSTANBUL'DA
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.
TARİH BELLİ OLDU
Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun diplomasisine devam ederken, müzakerecilerden açıklama geldi. Ukraynalı müzakereciler, heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşeceklerini ifade etti..
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