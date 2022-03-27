Kar, fırtına ve sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı | Milyonların yaşadığı iller açıkladı
Kar, yağmur ve fırtına uyarıları peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu alarm verdi. Mart ayının son haftasına girilirken milyonlar karlı havanın etkisini kaybedeceğini bekliyordu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda birçok kentte yeniden kar ve sağanakların etkili olacağı belirtilirken fırtına uyarısı da yapıldı.
Kar yağışı ve sağanak yağmur uyarılarının ardından Meteoroloji bir de fırtına açıklaması yaptı. Birçok il için peş peşe uyarı gelirken, Meteoroloji 20 il için özel açıklama yaptı. Sarı kodlu uyarıda şehirler tek tek açıkladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, sağanak yağmur ve fırtına beklediği iller.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
20 KENT İÇİ SARI KODLU UYARI
Yeni haftaya hazırlanırken Meteoroloji 28 Mart pazartesi günü olmak üzere önümüzdeki günleri kapsayan bir rapor hazırladı. Meteoroloji, Mart'ın son haftası için alınan hava durumu tahminlerini paylaştı.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bu gece saatlerinde Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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