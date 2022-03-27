Kar, fırtına ve sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı | Milyonların yaşadığı iller açıkladı

Kar yağışı ve sağanak yağmur uyarılarının ardından Meteoroloji bir de fırtına açıklaması yaptı. Birçok il için peş peşe uyarı gelirken, Meteoroloji 20 il için özel açıklama yaptı. Sarı kodlu uyarıda şehirler tek tek açıkladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, sağanak yağmur ve fırtına beklediği iller.