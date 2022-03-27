Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevi izinleri belirli sürelerde uzatılmıştı. 2022 yılına geldiğimiz dönemde mahkum ve mahkum yakınları gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 yılından beri denetimli serbestlik tedbiriyle evlerinde olan açık cezaevi mahklumları, cezaevi izinlerinin ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son açıklamalar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 31 Ocak 2022'de evlerine gönderilen mahkumların uzatılan izni, 31 Mart'da sonra eriyor. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;
5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor 2022? Adalet Bakanlığı son açıklamalar...
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