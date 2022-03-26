26 Mart 2022, Cumartesi
Çırağan Caddesi'ndeki ağaçlardaki mantarı ilk o keşfetmişti! Zeki Severoğlu: İBB'nin ağaçları kesmesi doğru değildi
Çınar ağaçlarının iddia edilen mantar türü nedeniyle kesilmesinin doğru olduğunu ancak "3-5 tane" dışındakilerin tedavi edilebilecek hastalık taşıyorsa kesilmemeleri gerektiğini söyleyen Dr. Zeki Severoğlu, "2022'de 39, toplamda 112 ağaç kesilmiş. Haber verilseydi biz de gönüllü olarak çalışmalara iştirak edebilirdik. Ecdat yadigarı çınarların yaşaması için bilim insanı olarak daha önce elimizden geleni yaptık" dedi.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 11:15
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