Muharrem İnce Levent Gültekin'in iddialarına sert çıktı: Hodri meydan
CHP tarafından fonlanan ve partiye muhalif isimlerin ekrana çıkarılmasının yasak olduğu Halk TV'nin yorumcusu Levent Gültekin, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "6'lı masayı dağıtmaya çalıştığını" öne sürerek 'iktidardan para alıyor olabileceğini' iddia etti. Muharrem İnce bu iddiaya sert çıktı, "hodri meydan" dedi ve sordu: Ben tüm hesapları getiririm. Peki siz kanalın kimlerden destek aldığını açıklayabilir misiniz?
CHP yandaşı Halk Tv yorumcusu Levent Gültekin, çıktığı programda 28 Şubat ittifakının tetikçiliğine soyunarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi "Sadece emekli maaşı olan Muharrem İnce bu partiyi nasıl kurdu? Parayı kim verdi?" gibi sözlerle hedef aldı.
Levent Gültekin, konuşmasının devamında, "İktidar herkesi satın alabilir" dedi ve "Muharrem İnce'nin muhalefetin 6'lı masasını hedef almaktan başka hiçbir şey yapmadığını" söyledi.
HODRİ MEYDAN DEDİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabından Levent Gültekin'e çok sert çıktı, "Halk Tv, hodri meydan! Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz. Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz! Ben buradayım, hodri meydan!" dedi ve şu yazılı cevabı paylaştı:
Gültekin ise şöyle yanıt verdi:
"Muharrem bey, dün gece konuştuk, davet ettiniz ben de kabul ettim. Soru sormak benim işim cevap vermek de siyasetçilerin. Kaldı ki bu soruyu sadece size değil, bütün yeni partilere yönelttim. Bu arada ben halk tv'de yorumcuyum, sahibi ya da yöneticisi değil."
"Dün geceki konuşmamızda hesaplarınızı göstermek için beni davet ettiniz, ben de bakıp, sonucunu da programımda anlatacağımı söyledim, bir kaç hafta önceki programda sizin hakkınızı savundum, bu programda soru yöneltip eleştirdim. Dün gece anlaştığımızı sanıyordum."
Yeni kurulan partilerle ilgili çıkışlarını sürdüren Gültekin, şu ifadeleri kullandı:
"Millet ittifakının sizi davet etmemiş olması büyük hata, bunu ekrandan da söyledim ama sizin de 15 gündür, o masayı dağıtmak için uğraşmanız kabul edin ki ülkenin değil Erdoğan'ın yararına olur."
"Mantar gibi yeni parti kuruluyor. Bu insanlar bu parayı nereden buluyorlar? Özellikle de böyle bir dönemde bunu topluma izah etmeliler. Çünkü siyasette kimin eli kimin cebinde belli değil artık."
İNCE: PATRON MU, PATRONA PARA VERENLER Mİ İZİN VERMİYOR?
Muharrem İnce ise son bir paylaşım daha yaparak Gültekin'e "Levent Bey sizinle konuştuğumuz doğru. Biz partinin finansmanını şeffaf bir şekilde merak eden, sorgulayan herkese açıklarız. Siz çağrıyı televizyondan yaptınız, neden beni davet edip televizyonda soramıyorsunuz? Patron mu, patrona para verenler mi izin vermiyor?" sözleriyle yanıt verdi.
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