Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!
Açık cezaevi izinleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Adalet Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 31 Mart'ta sona ermesi beklenen açık cezaevi Kovid-19 izin sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Mahkumlar ve aileleri, izin süreleri ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Kovid-19 salgını sonrası açık cezaevinde bulunan mahkumlar için Kovid-19 izni verilmişti. İki ay sürelerle uzatılan açık cezaevi izin sürelerinde son günlere girildi. Mart ayının bitmesine kısa bir süre kala, "açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?" yönünde araştırmalar başladı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Hemen şunu belirtelim ki, Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
AÇIK CEZAEVİ NEDİR?
Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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