Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE son duyurular!

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Kovid-19 salgını sonrası açık cezaevinde bulunan mahkumlar için Kovid-19 izni verilmişti. İki ay sürelerle uzatılan açık cezaevi izin sürelerinde son günlere girildi. Mart ayının bitmesine kısa bir süre kala, "açık cezaevi izinleri uzatılacak mı?" yönünde araştırmalar başladı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? 31 Mart açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek. İzin süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.