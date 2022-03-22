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CHP'li İBB'nin ağaç katliamı sonrası Çırağan Caddesi! Silüeti bozulan yol A Haber drone kamerasında

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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CHP’li İBB’nin ağaç katliamı sonrası Çırağan Caddesi! Silüeti bozulan yol A Haber drone kamerasında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekipleri gerekli izin ve raporlar alınmadan Çırağan Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağaçlarını bir gecede kesmişti. Çırağan Caddesi'ndeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

A Haber muhabiri Mehmet Karataş şunları aktardı:

İstanbul'un simgesi haline gelen asırlık çınarların CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesine tepkiler dinmiyor. Özellikle de uzmanların bu noktada tepki göstermeye devam ettiğini sizlerle paylaşım.

Asırlık çınarların 112 tanesi İBB tarafından bir gecede hepsi yok edildi. Özellikle de uzmanlar bu noktada hasta olduklarını iddia eden İBB'ye ayrıca da bir tepkileri var.

Çünkü kesilmek en son gidilmesi gereken bir yöntem olduğunu ifade ediyorlar. İBB tedavi etmeden ya da bilirkişilerin çalışmalarını tamamlamamış olmasının yanı sıra bir gece vakti asırlık çınarların kesilmiş olmasına büyük tepki var.

İstanbul'un sessiz tanıkları olan bu ağaçlar Osmanlı döneminde dikilmişti. İstanbul'un en sevilen yolu olmuştu.

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