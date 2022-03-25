Son dakika: Başkan Erdoğan Tokat’ta | Tokat Yeni Havalimanı hizmete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'taki 57. havalimanı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı açıklamalardan derlenenler;

Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan tesislerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz.

Sözlerime başlarken 13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir.

Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şu coşkunuz, şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki Tokat olarak biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi.

Gençler işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamacaklar. İşte dün NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik Türkiye olarak nerede durduğumuzu alattık. Şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisi ile yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisindedir.