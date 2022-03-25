Son dakika: Başkan Erdoğan Tokat'ta | Tokat Yeni Havalimanı hizmete açıldı
Son dakika haberi... Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı bugün hizmete girdi. Açılışa, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldı. Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olan yeni havalimanına ilk yolcu uçağı iniş yaptı. Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı. Öte yandan Başkan Erdoğan Yeni Tokat Havalimanı'na ilk inişi yaptı. Başkan Erdoğan, Tokat'ta açıklamalarda bulunuyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'taki 57. havalimanı açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde yaptığı açıklamalardan derlenenler;
Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan tesislerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz.
Sözlerime başlarken 13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir.
Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şu coşkunuz, şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki Tokat olarak biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz.
Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi.
Gençler işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamacaklar. İşte dün NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik Türkiye olarak nerede durduğumuzu alattık. Şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisi ile yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisindedir.
Esasen Tokat bugün de eğitimde öncü rolünü sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkarmış şehirdir. Tokat sıradan bir şehir değil onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini kıymetini bilmeli. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hakettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz. Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır.
Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimi ile siftahıı yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon lira. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.
Tabi şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağı ile beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve Heyelan Islahının, Reşadiye Aybastı yolunun, Tokat Sivas yolu ikbalinin, Erbaa Reşadiye yolu heyelan ıslağının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.
Detaylar gelecek...
7 GÜN İSTANBUL'A UÇUŞ
Yeni Tokat Havalimanı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a uçuşlar düzenlenecek.
ERDOĞAN'I TAŞIYAN UÇAK, KENTE İNİŞ YAPTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı'nın açılış programına katılmak için Tokat'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı. İniş sonrası aprona yaklaşan Cumhurbaşkanlığı uçağı, itfaiye araçlarından sıkılan su ile karşılandı.
Başkan Erdoğan'ın uçağını görmek isteyen vatandaşlar ise havalimanını yüksekten gören bir noktaya çıkarak uçağın iniş anını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Tokat Yeni Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'ndan 09.00'da havalanan Türk Hava Yollarına ait TK 2582 sefer numaralı "Tokat" isimli yolcu uçağı 10.35'te Tokat Yeni Havalimanı'na indi.
Çiçeklerle karşılanan yolcular, tarihi uçuşa şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadı.
TOKAT YENİ HAVALİMANI
Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli, 16 bin 200 metrekare büyüklüğündeki havalimanı, estetik mimarisi ile öne çıkan modern terminal binası, 633 araçlık otopark ve 2700x45 metre pist uzunluğuna sahip.
Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.
Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.
7 UÇAK PARK KAPASİTESİ OLACAK
Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.
Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.
Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA AÇILMASI PLANLANIYOR
Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapıldı.
Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yeni havalimanına taşındı.
Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.
Yeni havalimanının bugün açılması planlanıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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