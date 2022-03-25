25 Mart 2022, Cuma
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SON DAKİKA: 25 Mart 2022 Kovid-19 tablosu | Koronavirüs vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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SON DAKİKA: 25 Mart 2022 Kovid-19 tablosu | Koronavirüs vaka ve vefat rakamları

Son dakika | Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs (kovid-19) tablosunu duyurdu.

25 Mart 2022 Cuma gününü ait koronavirüs (kovid-19) tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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