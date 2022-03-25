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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Tokat'a her alanda nefes olacak ve ekonomik canlanma getirecek olan Tokat Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını da yaptı. Başkan Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'na inerken kokpitten projeyi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 25.03.2022 18:17 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 18:35
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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Başkan Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a gitti.

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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı.

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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.

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Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı’nı açtı! Kokpitten böyle izledi