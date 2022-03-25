Başkan Erdoğan Tokat Havalimanı'nı açtı! Kokpitten böyle izledi

Tokat'a her alanda nefes olacak ve ekonomik canlanma getirecek olan Tokat Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Başkan Erdoğan ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını da yaptı. Başkan Erdoğan'ın Tokat Havalimanı'na inerken kokpitten projeyi izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...