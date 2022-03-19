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Son dakika: Halk TV'de '1915 Çanakkale Köprüsü' için akılalmaz yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Halk TV’de ’1915 Çanakkale Köprüsü’ için akılalmaz yorum: Atatürk’ü anmamak için köprü yaptılar

Son dakika haberine göre Milli gelire milyarlarca avroluk getirisi olması beklenen Türkiye'nin dev eseri 1915 Çanakkale Köprüsü Halk TV'de eleştirildi. Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek "Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" diyerek akla ziyan bir yorum yaptı.

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