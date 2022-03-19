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Haberler Galeri Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı köprü ilk hafta ücretsiz olacak. 2 kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğu 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti otomobilde 200 lira. Geçişlerin başladığı köprüden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı..

Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:37
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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.

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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.

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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILDI!

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretlerini duyurdu. Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 lira olarak belirlendi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk bir hafta geçişler ücretsiz olacak.