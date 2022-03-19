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Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı! İlk hafta ücretsiz olacak
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı köprü ilk hafta ücretsiz olacak. 2 kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğu 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti otomobilde 200 lira. Geçişlerin başladığı köprüden son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı..
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:34Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:37