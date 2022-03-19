YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... YouTuber YBJ öldü mü? YBJ adıyla tanınan YouTube fenomeni Yunus Emre Şimşek'in öldüğüne yönelik iddialar ortaya atılmış, konu hakkında internet üzerinde 'YBJ öldü mü?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 aydır YouTube'a video yüklemediği için hayatını kaybettiği iddia edilen Yunus Emre Şimşek'in yakın arkadaşı açıklama yaptı. Peki, YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? İşte cevaplar...

YUNUS EMRE ŞİMŞEK KİMDİR?

YouTube fenomeni Yunus Emre Şimşek Bilecik'te dünyaya geldi. Çocukluğunda tiyatro ile uğraşan Şimşek 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Rap müziğe de ilgisi olduğu bilinen Yunus Emre Şimşek, YouTube'da oyun içerikli videolar çekiyor.