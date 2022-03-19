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YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... YouTuber YBJ öldü mü? 7 yıl önce YouTube hayatına başlayan Yunus Emre Şimşek hakkında 'YBJ öldü mü?' gibi sorular araştırılmaya başlandı. Yaklaşık iki aydır video yüklememesi nedeniyle takipçileri tarafından YBJ'nin ölüp ölmediği merak edilirken, Yunus Emre Şimşek'in yakın arkadaşı konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? İşte haberin detayları...

Son dakika... YouTuber YBJ öldü mü? YBJ adıyla tanınan YouTube fenomeni Yunus Emre Şimşek'in öldüğüne yönelik iddialar ortaya atılmış, konu hakkında internet üzerinde 'YBJ öldü mü?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 aydır YouTube'a video yüklemediği için hayatını kaybettiği iddia edilen Yunus Emre Şimşek'in yakın arkadaşı açıklama yaptı. Peki, YouTuber YBJ öldü mü? Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında? İşte cevaplar...

YUNUS EMRE ŞİMŞEK KİMDİR?

YouTube fenomeni Yunus Emre Şimşek Bilecik'te dünyaya geldi. Çocukluğunda tiyatro ile uğraşan Şimşek 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Rap müziğe de ilgisi olduğu bilinen Yunus Emre Şimşek, YouTube'da oyun içerikli videolar çekiyor.

2016 yılında YouTube'a YBJ adıyla katılan Yunus Emre Şimşek'in YouTube'da 2,24 milyon takipçisi bulunuyor. YBJ'nin Instagram'da ise 237 bin takipçisi var.

YBJ ÖLDÜ MÜ?

Yunus Emre Şimşek'in yakın arkadaşı olduğu bilinen 'LAZ' kullanıcı isimli YouTuber, 'YBJ öldü mü?' başlıklı videosunda açıklamalarda bulundu. YBJ'nin ölmediğini psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden YouTube'a ara verdiğini açıkladı.

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