Son dakika: Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışan işçilere telefonla seslendi: Muhteşem eserle tarih yazdınız





Başkan Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;



"Öncelikle sizleri dün yaşadığımız o mutlu günü ardından böyle bir kahvaltı sohbetinde bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum.

Gerek bakanımz Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri sahiplerine gerekse sizler mühendisinden mimarına bunun yanında tüm işçi kardeşlerim, hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu muhteşem eseri meydana getirirken bir tarih yazdılar. Üzerinden yıllar geçse de bu yazdığınız tarih ile anılacaksınız.