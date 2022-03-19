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Haberler Galeri Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu

Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu

Türkiye'nin yeni gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yapıldı. Sanat dünyası, büyük zaferimize ve görkemli köprümüze selam durdu. Sanat dünyasının sevilen isimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.

Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:21
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Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Başkan Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

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Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu

Magazin dünyasının ünlü isimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı. İşte o mesajlar...

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Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu

HÜLYA KOÇYİĞİT: Çanakkale Zaferi'mizin 107. yıldönümünde dünyaya karşı kahramanlıklarıyla destan yazan başta Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, minnetle anıyorum. Bugün Türkiye için tarihi bir gün. Bugün Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'yle taçlanıyor. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip. Üstünde taşıdığı sembollerle bu eser Türk milletinin gururudur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinde, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

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Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu

SİNAN AKÇIL: Çanakkale Köprüsü'nü görünce iki ayrı duygu yaşadım. Birincisi Çanakkale doğumlu babamın bugünleri görebilmiş olmasının mutluluğu, ikincisi bir Türk genci olarak yine kendimi gururlu hissetmem... Çalışkanlık, azim, vizyon dolu yepyeni bir armağandır bu köprü. Çanakkale geçilmez! Düşmanlar asla geçemedi de zaten ama artık her Türk vatandaşı gururla bu köprüden geçecek. Dünyaya da şu mesajı vermiş olacağız; Çanakkale ancak biz izin verirsek geçilir, hem de en güzel şekilde...

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Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü’ne selam durdu

ALİŞAN: Hepimizin gururlanacağı bir başyapıta imza atıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürler.