19 Mart 2022, Cumartesi
Büyük zafer köprüyle taçlandı! Sanat dünyası şehitlere ve 1915 Çanakkale Köprüsü'ne selam durdu
Türkiye'nin yeni gururu 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde yapıldı. Sanat dünyası, büyük zaferimize ve görkemli köprümüze selam durdu. Sanat dünyasının sevilen isimleri, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünü sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.
Giriş Tarihi: 19.03.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:21
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