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Köklerden göklere…Selçuk Bayraktar'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Köklerden göklere…Selçuk Bayraktar’dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Çanakkale Türküsü de dikkat çekerken Bayraktar paylaşımına "Köklerden Göklere… 1915 Çanakkale Köprüsü" notunu düştü.

Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

TAM 2023 METRE

Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdü. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ AÇILDI

Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi.

"KÖKLERDEN GÖKLERE..."

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendiği anları paylaşan Bayraktar, 'Köklerden Göklere…' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısında muhteşem an

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