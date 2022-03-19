Köklerden göklere…Selçuk Bayraktar’dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

TAM 2023 METRE

Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdü. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.