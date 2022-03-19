Köklerden göklere…Selçuk Bayraktar'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün görüntülerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda Çanakkale Türküsü de dikkat çekerken Bayraktar paylaşımına "Köklerden Göklere… 1915 Çanakkale Köprüsü" notunu düştü.
Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Köklerden Göklere…— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 18, 2022
📍#1915ÇanakkaleKöprüsü #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/FhOM0ephCb
TAM 2023 METRE
Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürdü. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.
ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ AÇILDI
Çanakkale 1915 Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi.
"KÖKLERDEN GÖKLERE..."
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendiği anları paylaşan Bayraktar, 'Köklerden Göklere…' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor birleşme partisi başvuru ne zaman? Survivor birleşme partisi başvuru nereden, nasıl yapılır?
- Bakan Mahmut Özer açıkladı! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama tarihi açıklandı mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 18 Mart Survivor eleme adayı kim, hangi yarışmacı oldu?
- Okullarda 2. dönem ara tatili ne zaman? 2022 MEB Nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
- 📣 Emekli maaşlarında 1.157-1.477 lira arasında artış! Son viraja girildi! Kim ne kadar maaş alacak? Ek gösterge zammı...
- Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 📢 SGK'dan duyuru geldi! Önce başvuru yapan yararlanıyor! Karşılıksız 3.984 TL ödeme yapılıyor
- ÖGG sınav sonuçları neden açıklanmadı? ÖGG 2022 sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanır? TIKLA-SORGULA...
- Asgari ücrete 2. kez zam gelecek mi? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 18 Mart Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim belli oldu
- Sigara fiyatları 2022 güncel liste: Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? BAT, JTİ, Philip Morris en ucuz sigara...
- Pazartesi günü okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi İstanbul, Trabzon, Giresun'da kar tatili var mı? Valilik son dakika duyurular