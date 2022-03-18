Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı 1915 Çanakkale Köprüsü’nde muhteşem an

SÜRE 6 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Türkiye'nin en prestijli projelerinden 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düştü.

MEST EDEN IŞIK GÖSTERİSİ

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece de ışık gösterisi yapıldı.

KUTLAMALAR SÜRDÜ

Akşam saatlerinde başlayan ışık gösterisinde dev spotlarla denize ve gökyüzüne ışık yansıtıldı.