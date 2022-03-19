19 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye 2.dalga operasyon: 7 şebeke üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye 2.dalga operasyon: 7 şebeke üyesi yakalandı

Son dakika haberine göre Terör örgütü üyelerini sahte pasaport ve sahte evraklarla yurt dışına kaçıran şebekeye ikinci dalga operasyon yapıldı. Yedi kişi gözaltına alındı.

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