Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa’dan ortak basın toplantısı





'ULUSLARARASI HUKUKA KARŞI CİDDİ BİR İHLALDİR'

Hayashi, Bakan Çavuşoğlu ile 6 Ocak'taki telefon görüşmesinin ardından Çavuşoğlu'nun memleketi Antalya'da yüz yüze görüşmekten mutluluk duyduğunu, her iki ülkenin de deprem tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, taziye mesajları için teşekkür etti. Japonya'nın stratejik ortağı ve bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, Ukrayna'daki mevcut durumla ilgili aktif olarak arabuluculuk rolü oynadığını söyleyen Yoshimasa, "Rusya'nın işgali de dahil olmak üzere bir dizi eylemin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği ve şiddet kullanımını yasaklayan uluslararası hukuka karşı ciddi bir ihlaldir. Bu konuda Sayın Bakan Çavuşoğlu'yla hem fikir olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.



TÜRKİYE'NİN ÇABALARINI TAKDİR ETTİ

Türkiye'nin hem Ukrayna hem Rusya'yla yakın ilişkileri ve diplomatik çabalarıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu ile bilgi paylaştıklarını anlatan Yoshimasa, "Bu konuda Japonya olarak Türkiye'nin çabalarını takdir eder ve saygılarımı gösteririm. Uluslararası düzenin temellerini korumak için bundan sonra da yakın işbirliğimizi sürdüreceğimizi ve uluslararası platformlarda da işbirliğimize devam edeceğimiz konusunda mutabık kaldık. Uluslararası toplumun Rusya'ya karşı işbirliği yapmasının önemini teyit ettik. Aynıca nükleer silahsızlanma ve yayılmayı önleme girişimi konusunda da Türkiye ile yakın çalışacağımız konusunda da mutabık kaldık" diye konuştu.