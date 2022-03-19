19 Mart 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan işçilere teşekkür etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışan işçiler ile bir araya geldi. Buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan da işçilere telefonla hitap etti ve "Muhteşem eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız" dedi.