17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart Perşembe koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart Perşembe koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Mart Perşembe koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 17 Mart Perşembe gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 17 Mart Perşembe gününün Kovid-19 tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 17 Mart 2022 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 21.354 yeni vaka tespit edilirken, 101 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Ayrıntılar geliyor...

16 MART

15 MART

14 MART

13 MART

12 MART

11 MART

10 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA