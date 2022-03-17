Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili olan illeri merak ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...