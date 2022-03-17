CHP’li İBB vatandaşı mağdur etti: İstanbul’un yürümeyen merdivenleri

Yenikapı metro istasyonunda bulunan yürüyen merdivenlerden biri de bugün arızalıydı.

Metro yolcusu Muammer Asan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arızalar nedeniyle yürümek zorunda kaldıklarını ve sıkıntı çektiklerini anlattı.

Çocuklu ailelerin daha büyük problemler yaşadığını belirten Asan, "İnerken sıkıntı olmuyor, çıkışlarda problem oluyor. İnerken merdivenlerden aşağı iniyoruz. Sürekli kullanıyorum, işe de gidip geliyorum. Zaten bunun arızalı olduğunu devamlı görüyorum, asansörle inip çıkmak zorunda kalıyorum." diye konuştu.